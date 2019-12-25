Ле Пен не считает себя больше главой "Национального объединения"

Политик объяснила, что сосредоточилась на предвыборной кампании.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не считает себя больше главой "Национального объединения". Соответствующее заявление представительница крайне правого движения сделала в эфире местного телеканала BFM. Она напомнила журналистам о том, что при этом баллотируется от "НО" и рассчитывает на поддержку всех граждан страны. Ведущая попросила гостью оценить переход части партийных функционеров в правое движение "Реконкиста", сформированное Эриком Земмуром.

Это больше не мои проблемы. Отныне я больше не председатель "Национального объединения", а кандидат на пост президента Франции…хотела бы представлять интересы всех французов независимо от их партийной принадлежности. Марин Ле Пен, политик

Ранее Ле Пен выступила за прекращение франко-германского сотрудничества в производстве оружия.

Фото и видео: YouTube / BFMTV

