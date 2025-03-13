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Ле Пен назвала призывы к изъятию российских активов безответственными

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В Франции рассказали о последствиях, связанных с изъятием активов в России из-за действий Евросоюза.

Те, кто призывают к изъятию замороженных российских активов в странах коллективного Запада, безответственны, так как это решение незаконно согласно международному праву и приведет к ответным мерам в отношении активов Европейского союза на территории России. Соответствующее мнение высказала политический лидер фракции "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире местной радиостанции Europe 1.

Если пойти на это, вы рискуете тем, что во Франции больше не будет ни одного инвестора. Но есть и третья причина, которую не называли. Сколько активов ЕС есть в РФ? Порядка 12 миллиардов. И в любом случае будут последствия. 

Марин Ле Пен, политик из Франции

Ранее во время парламентских дебатов резолюция об увеличении помощи киевскому режиму, которая в том числе призывает изъять замороженные российские активы, была одобрена 288 голосами депутатов Франции против 54. Отказались от принятия документа лишь представители левых партий страны, а правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" воздержалась от голосования.

Премьер Франции выступил против перевооружения любой ценой.

Фото и видео: YouTube / Europe 1

Теги: евросоюз, конфискация активов, марин ле пен, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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