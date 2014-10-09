Ле Пен исключила участие Земмура в работе правительства в случае ее избрания президентом

Кандидат на пост главы Франции рассказала о расхождениях в позициях с оппонентом.

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен исключила участие своего бывшего оппонента из правого политического движения "Реконкиста", Эрика Земмура в работе нового правительства в случае ее избрания на пост главы государства. Соответствующей информацией гостья эфира поделилась с местными журналистами с радиостанции France Inter.

Нет, это невозможно. Он этого не хочет, и я не хочу. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Марин Ле Пен напомнила ведущему о том, что в течение своей предвыборной кампании указывала на имеющиеся разногласия, которые присутствуют между ней и Эриком Земмуром. В то же время политик уточнила, что всегда без труда признавала, что конкурент был частью лагеря тех, кто действительно верит во Францию и в то, что страна обязана снова стать независимой.

Марин Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" Путина.

Фото и видео: YouTube / France Inter