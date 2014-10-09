Марин Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" Путина

Кандидат в президенты Франции призвала отказаться от энергетических санкций против России.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" российского президента Владимира Путина. Такое заявление член местной крайне правой политической партии "Национальное объединение" сделала в эфире радиостанции France Inter. При этом она выступает против введения энергетического эмбарго в отношении РФ, так как это решение негативно скажется на французском обществе.

Я не являюсь ничьим "троянским конем". Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Французский политик также выступает против западных коллективных санкций в отношении сырья из России, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.

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Фото и видео: YouTube / France Inter