Макрон не исключил референдума по вопросу реформы пенсионной системы во Франции

Президент Франции проводит предвыборную кампанию перед вторым туром голосования за кандидатов в лидеры страны.

Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил того, что в стране может быть проведен референдум по вопросу пенсионной реформы. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала BFM. Ролик доступен на YouTube-платформе. В рамках своей предвыборной кампании, организованной в преддверии голосования за нового президента во втором туре, политик уточнил, что намерен поднять пенсионный возраст во Франции с 62 до 65 лет к 2030 году.

Я не исключаю референдум по любым реформам. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава государства подчеркнул, что при этом пенсионный возраст граждан не будет подниматься в одночасье, а вопрос будет обсуждаться.

Макрон заявил, что готов поехать на Украину, если это поможет в урегулировании конфликта.

Фото и видео: YouTube / BFMTV