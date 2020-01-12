Le Parisien: депутаты Европарламента не смогли найти на карте Иран

Законодатели перепутали его с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией

Депутаты Европейского парламента (ЕП) не справились с задачей по указанию на географической карте местоположения Ирана. Соответствующее заявление сделали представители программы Quotidien. Ссылку на новость сделали представители издания Le Parisien от 15 марта. В западных СМИ отметили, что 2 марта в кулуарах заседания ЕП в Страсбурге несколько законодателей не смогли найти на карте Исламскую Республику. В результате политики перепутали страну с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией.

Мы не знаем всего от рождения, мы делаем, что можем. Есть много тем, по которым нам еще нужно учиться, поэтому мы не ходячие энциклопедии, мы делаем, что можем, чтобы быть в курсе событий. Дэвид Корманд, член ЕП от Europe Ecology

Результаты такого проведенного опроса вызвали шквал негодования со стороны мировой общественности. Люди в социальных сетях на фоне разгорающегося вооруженного конфликта на Ближнем востоке раскритиковали географические познания тех политических элит, которые ответственны за принятие решений международного масштаба.

Фото и видео: Le Parisien