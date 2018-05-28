Американцы потребовали от украинцев отозвать их документ в ООН.

Американская администрация в обход своих международных союзников из Европы обсуждали с Россией собственный проект резолюции Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту. Соответствующее заявление 22 июня сделало французское издание Le Monde со ссылкой на дипломатические источники. Авторы статьи указали читателям, что 24 февраля 2025 года, в разгар напряженных дебатов во Всемирной организации, киевский режим инициировал проект резолюции с осуждением действий Москвы в регионе. Однако Вашингтон не только убедил украинскую делегацию отозвать их документ, но также выдвинул альтернативный вариант резолюции. В материале иностранного СМИ говорится о том, что американский документ отличался более нейтральной формулировкой.

иев подготовил проект резолюции... но США не только попросили Украину отозвать проект, но и предложили свою, более нейтральную резолюцию. Как позднее подтвердили британцы и французы, США обсуждали свой проект резолюции с Россией, за спинами союзников. сообщение от Le Monde

По информации издания, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши сообщила своим коллегам из Парижа и Лондона Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд о том, что Белый дом не только просит украинское руководство отозвать свой проект резолюции, но дополнительно надеется на поддержку своего американского варианта со стороны европейских держав. Далее представители Великобритании и Франции подтвердили факт того, что власти из Вашингтона вели консультации с Россией относительно своего документа.

Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине.

Фото: pxhere.com