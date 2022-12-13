Глава МИД РФ рассказал о сотрудниках диппредставительства Москвы и Вашингтона.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве. Министр по иностранным дела добавил, что у американской стороны в этом вопросе существует "серьезная фора", так как количество сотрудников дипломатических ведомств - в пользу Вашингтона.

В общую цифру, которая одинаковая для нас и для них, в нашем случае включены сотрудники представительства России при ООН, которые не имеют никакого отношения к двусторонним связям России и США. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что когда американские дипломаты "плачутся, что некому выдавать визы", то не следует этому верить. Так как у России данной работой занимается на 140 человек меньше, но выдача документов Москвой не прекратилась. Он добавил, что дипломаты не отправляли американцев получать визы через Венесуэлу, на Кубу или в Никарагуа.

Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией.

Фото и видео: МИД России