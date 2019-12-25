Лавров: Запад хочет сделать Россию "послушной"

Глава МИД РФ выступил на церемонии возложения цветов к мемориалу погибших дипломатов.

Сергей Лавров заявил о том, что Запад хочет сделать из России удобную площадку для продвижения собственных интересов в экономической и политической сферах, в сфере безопасности. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал журналистам на торжественной церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, установленным в память о погибших дипломатах.

Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник уверен, что Запад пытается заставить Москву согласиться с "весьма сомнительными" интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют. По мнению Лаврова, эти ценности противоречат культурной традиции в РФ.

Матвиенко назвала Лаврова дипломатом, который бьется за Россию.

Фото: МИД России