Лавров заявил о лжи Зеленского об обсуждении нейтрального статуса Украины

Глава МИД РФ рассказал, что ранее президент Украины не был готов отказаться от вступления в НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о лжи украинского президента Владимира Зеленского об обсуждении нейтрального статуса Киева. По мнению чиновника, сейчас политик заявил журналистам неправду или "врет" о том, что данный вопрос он готов обсуждать. Таким мнением глава МИД РФ поделился с прессой на брифинге по результатам встречи с главой МИД ДНР Сергеем Пересадой.

Вот когда президент Зеленский взывал к переговорам. И эти призывы были нацелены, это стало всем очевидно, на то, чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского по реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр указал на ложь украинского лидера, который ранее категорически отказался выполнять со своей стороны Минские договоренности, а также постоянно обращался к западным покровителям, чтобы те "по поводу и без повода" собирали нормандские саммиты. При этом Киев не гарантировал никаких реальных результатов по их завершении.

Лавров: Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие.

Фото и видео: МИД России

