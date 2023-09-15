Лавров заявил о готовности РФ встретиться с посланником Ватикана по Украине

Глава МИД РФ оценил работу стран по помощи Москве по решению украинского конфликта.

Российская сторона готова встретиться с главой конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи для обсуждения украинского кризиса и его мирного урегулирования. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Он публично выступил в ходе "круглого стола" по ситуации вокруг Украины. Дипломат добавил, что в России уже состоялись встречи по теме с турецкими политиками, которые также высказывали различные идеи. Он добавил, что в МИД РФ ценят те усилия, которые без рекламы предпринимали представители бъединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия по обмену военнопленными с Киевом.

Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что США освобождают рынки для поставок своих вооружений в Европу.

Фото и видео: МИД России