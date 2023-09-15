Лавров заявил, что США освобождают рынки для поставок своих вооружений в Европу

Глава МИД РФ рассказал о задаче США в региональном конфликте.

амреиканские власти освобождают мировые рынки для поставок собственной военной продукции для перевооружения стран Евросоюза и НАТО. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Он публично выступил в ходе "круглого стола" по ситуации вокруг Украины. Дипломат призвал коллег посмотреть на те суммы, которые Вашингтон направляет в качестве поддержки киевскому режиму. Он добавил, что с территории Европы постепенно выкачивается как бывшее советское, так и российское оружие,

...И западное уже теперь оружие. Освобождается рынок для перевооружения стран Евросоюза и НАТО через выделение больших средств, закупку американских вооружений, которые производят американские корпорации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

При этом министр в очередной раз отметил, что именно англосаксы заставляют Киев продолжать военный конфликт и не выходить на переговоры с РФ.

Лавров: Запад "пальцем не пошевелил" для расследования терактов на "Северных потоках".

Фото и видео: МИД России