Лавров: Запад "пальцем не пошевелил" для расследования терактов на "Северных потоках"

Глава МИД РФ считает, что страны не хотят выяснять обстоятельства диверсии в Балтике.

Страны коллективного Запада даже "пальцем не пошевелили" для того, чтобы провести прозрачное расследование терактов, которые произошли на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Он публично выступил в ходе "круглого стола" по ситуации вокруг Украины. Дипломат заметил участникам мероприятия, что все сейчас "заметается под ковер". При этом у мира возникли несколько версий диверсии. Согласно сценариям, некие пять или шесть граждан Украины якобы "просто решили из любви к искусству похулиганить, вот организовали, значит, такой террористический акт".

Взорвали газопроводы "Северные потоки" год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей лавров добавил, что всем понятно, кто наживается на эскалации кризиса. Он напомнил слова французского министра по экономики, который год назад заявил, что энергетические носители для европейского бизнеса стоят в четыре раза дороже, чем для США.

Лавров: Киев предлагает "забыть" об РФ в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку.

Фото и видео: МИД России