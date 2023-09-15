Лавров: Киев предлагает "забыть" об РФ в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку

Глава МИД РФ рассказал о работе ООН по черноморской инициативе.

Киевский режим предлагает "забыть про русских" в ответ на попытки Всемирной организации возобновить реализацию черноморской инициативы. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Он публично выступил в ходе "круглого стола", посвященного мирному урегулированию украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что сейчас некоторые коллеги из Секретариата ООН пытаются говорить о том, что "все будет хорошо" с российской частью сделки. Однако никто из них не обращает внимания на украинские высказывания.

"Мы никогда не согласимся на возобновление этой сделки таким образом, чтобы и российские зерно и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций". То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит - "забудьте про русских". Сергей Лавров, глава МИД РФ привел заявления властей Украины

Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор.

Фото и видео: МИД России