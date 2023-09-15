Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор

Глава МИД РФ рассказал о готовности Москвы к мирному урегулированию проблемы.

Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор, так как недружественные Москве страны пытаются поставить все с ног на голову. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Он публично выступил в ходе "круглого стола" по ситуации вокруг Украины. Дипломат подчеркнул, что его страна готова реализовывать серьезные мирные инициативы, которые предлагаются мировой общественностью по российско-украинскому кризису, а эта позиция не менялась руководством никогда.

Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют опасность.

Фото и видео: МИД России