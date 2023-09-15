Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор

Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор, так как недружественные Москве страны пытаются поставить все с ног на голову. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Он публично выступил в ходе "круглого стола" по ситуации вокруг Украины. Дипломат подчеркнул, что его страна готова реализовывать серьезные мирные инициативы, которые предлагаются мировой общественностью по российско-украинскому кризису, а эта позиция не менялась руководством никогда.
Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют опасность.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все