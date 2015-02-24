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Лавров: планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют опасность

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В Москве оцени ли деятельность Североатлантического военного альянса в АТР.

Планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют опасность дл Москвы и мира. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с коллегой из Мьянмы Тан Швеем в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил СМИ, что на недавнем международном Восточноазиатском саммите в Джакарте страны-участницы региона АТР высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры. В России активно поддерживают государства в этом вопросе.

Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда и устанавливать здесь свои порядки.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран.

Фото и видео: МИД России

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, асеан, мид, мьянма, сергей лавров, тан шве
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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