Лавров: планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют опасность

В Москве оцени ли деятельность Североатлантического военного альянса в АТР.

Планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют опасность дл Москвы и мира. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с коллегой из Мьянмы Тан Швеем в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил СМИ, что на недавнем международном Восточноазиатском саммите в Джакарте страны-участницы региона АТР высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры. В России активно поддерживают государства в этом вопросе.

Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда и устанавливать здесь свои порядки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран.

Фото и видео: МИД России