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Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран

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Глава МИД РФ встретился с Тан Швеем.

Мировое положение требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, начиная переговоры со своим иностранным коллегой Тан Швеем в Москве. Дипломат подчеркнул, что контакты стран насыщены по таким областям как торговля, экономика, гуманитарное сотрудничество, образование и культура.

Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендация в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего, в вашем регионе Юго-Восточной Азии.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Со своей стороны глава МИД Мьянмы заявил о том, что власти из Нейпьидо ценят отношения с Москвой, которые в настоящий момент достигли "наилучшего уровня" за всю их 75-летнюю историю.

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, мьянма, сергей лавров, тан шве
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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