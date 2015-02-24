Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран

Глава МИД РФ встретился с Тан Швеем.

Мировое положение требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, начиная переговоры со своим иностранным коллегой Тан Швеем в Москве. Дипломат подчеркнул, что контакты стран насыщены по таким областям как торговля, экономика, гуманитарное сотрудничество, образование и культура.

Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендация в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего, в вашем регионе Юго-Восточной Азии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Со своей стороны глава МИД Мьянмы заявил о том, что власти из Нейпьидо ценят отношения с Москвой, которые в настоящий момент достигли "наилучшего уровня" за всю их 75-летнюю историю.

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН.

Фото и видео: МИД России