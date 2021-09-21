Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН

Заседание состоится 20-21 сентября.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Заседание состоится 20-21 сентября. Также Лавров будет присутствовать на неформальной министерской встрече по линии совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Захарова добавила, что в формате ШОС будут обсуждаться международная и региональная проблематика.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский займется казуистикой ради видимости стремления к миру.

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