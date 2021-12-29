Лавров заявил о готовности Путина принять Зеленского в РФ

Глава МИД РФ назвал темы, которые могут обсуждать главы РФ и Украины.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности принять украинского президента Владимира Зеленского в РФ ради нормализации двусторонних отношений. Такими данными министр поделился в интервью отечественным радиостанциям. Чиновник заметил, что в том случае, если лидер соседнего государства хочет поднять вопрос Донбасса, то ему следует обратиться в соответствующую Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта.

Президент сказал: если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима - мы готовы… Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург - куда они договорятся. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что проблемы Донбасса следует напрямую поднимать в общении с Луганской и Донецкой народными республиками. Однако Киев не готов к такому общению на официальном уровне.

Лавров: расследование убийства трех российских журналистов в ЦАР продолжается.

Фото и видео: МИД России

