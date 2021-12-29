Лавров: расследование убийства трех российских журналистов в ЦАР продолжается

В МИД РФ рассказали о продолжении выяснения обстоятельств гибели журналистов в Африке.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что расследование убийства трех российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) продолжается. Об этом чиновнику напомнил представителям отечественных радиостанций в интервью. Дипломаты рассчитывают добиться истины в причинах данного преступления.

Мы уже запросили правительство ЦАР в очередной раз, когда появилась новая информация про эту группировку "3R". Мы доведем это расследование до конца настолько, насколько у нас хватит возможностей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ призвали российских дипломатов и журналистов при посещении опасных стран и "горячих точек" ставить в известность посольства ради безопасности их жизни.

Напомним, что 31 июля 2018 российская дипломатическая миссия в ЦАР сообщила о гибели трех человек. Инцидент зафиксирован в районе города Сибю, находящегося к северу от столицы. При телах жертв найдены журналистские удостоверения на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Мужчины оформили туристические документы и работали в ЦАР над документальным фильмом.

Лавров шуткой прокомментировал инициативы из США о введении против него санкций.

Фото и видео: МИД России

