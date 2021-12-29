Лавров шуткой прокомментировал инициативы из США о введении против него санкций

Глава МИД РФ оценил угрозы Белого дома о персональных санкциях.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров шуткой прокомментировал американские инициативы о введении против него санкций. В интервью отечественным радиостанциям чиновник ответил на вопрос журналиста Романа Бабаяна о своем отношении к тому, что Белый дом может потенциально внедрить персональные ограничения против президента РФ и других высокопоставленных лиц страны. Корреспондент использовал формулировку: "Против вас даже, против президента Путина".

Что значит "даже"? Я что, недостоин, что ли? Сергей Лавров, глава МИД РФ

В СМИ заметили, что никогда в мировой истории не было такого, чтобы лидеры стран говорили о введении санкционных мер в отношении главы МИД и президента. Такую историю Бабаян счел "запредельной". Лавров считает, что ввод санкций будет сопровождаться полным отключением финансово-экономических систем, которые контролируются Западом. Такое развитие событий в России посчитают полным разрывом дипломатических и других отношений между странами.

Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России.

Фото и видео: МИД России

