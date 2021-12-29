Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России

В МИД РФ прокомментировали угрозу США отослать Анатолия Антонова домой.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать посла России в США. Об этом чиновник упомянул журналистам отечественных радиостанций во время интервью. Эксперт оценил заявления американцев о готовности выслать дипломата Анатолия Антонова в том случае, если Москва откажется выполнять условия по выдаче виз охранникам посла Вашингтона в Москве.

Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления..."мы Антонова попросим уехать из США", у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Песков назвал серьезной угрозой намеки Госдепа об отъезде посла Антонова.

Фото: МИД России