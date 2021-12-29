Песков назвал серьезной угрозой намеки Госдепа об отъезде посла Антонова

Российский посол может покинуть территорию США к апрелю 2022 года.

Угроза со стороны Вашингтона о возможном отъезде из Соединенных Штатов российского посла Анатолия Антонова серьезна. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонов накануне сообщил, что будет вынужден уехать из США к апрелю текущего года, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в РФ. Такие условия российской стороне поставили в Госдепе.

Угроза серьезная. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По мнению Антонова, происходящее в последние месяца между РФ и США в направлении дипломатии свидетельствует об ужесточении линии Вашингтона в отношении присутствия здесь российских сотрудников.

Ранее генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств.

Фото: ВКонтакте / Посольство России в США