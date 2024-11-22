Анатолий Антонов оценил применение "Орешника" в украинском кризисе.

Бывший российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал использование Москвой отечественной новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В эфире Первого телеканала в ходе программы "Большая игра" дипломат выступил с призывом к американскому и британскому руководству прекратить эскалировать региональный конфликт на Украине. По словам специалиста, у российского вооружения "доброе" и "хорошее" название, однако Кремль четко показал мировой общественности, что противодействия ему не существует.

Пора остановиться американцам, пора остановиться и британцам, задуматься о том, как жить нам на одной планете, о чем мы не раз уже говорили. Анатолий Антонов, экс-посол РФ в США

Напомним, что вечером 21 ноября официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путин Дмитрий Песков заявил, что страна в автоматическом режиме оповестила Белый дом о запуске "Орешника" через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО).

Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом.

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