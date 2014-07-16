Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

Глава МИД РФ рассказал о политических решениях Брюсселя.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о формировании Евросоюзом и НАТО единой международной коалиции для войны с Россией. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в рамках выступления на пресс-конференции в Москве по результатам переговоров с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ заметил, что страна будет внимательно наблюдать за происходящим. По мнению Сергея Лаврова, в настоящее время политическая линия Евросоюза говорит о неделании Брюсселя формировать единое пространство от Атлантики до тихого океана, а также выполнять свои обязанности по развитию общих пространств в гуманитарной отрасли, в экономике и сфере безопасности.

Лавров: Россия гарантирует безопасность судов из украинских портов.

Фото и видео: МИД России