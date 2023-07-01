Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Глава МИД РФ оценил несамостоятельность президента Украины.

Разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским бессмысленно, так как этот политик из киевского режима не действует самостоятельно. Такое мнение высказал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед медиагруппой "Радио и ТВ Португалии".

Все знают, что Зеленский не является мало-мальски самостоятельным деятелем. Ему говорят, что ему надо делать, задают линию поведения. Проводя эту линию он, конечно же, импровизирует в зависимости от состояния происходящего на конкретный день. Но разговаривать с ним бессмысленно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский дипломат обратил внимание на инициированную Киевом встречу в Копенгагене, которая состоялась при участии дипломатов стран коллективного Запада. Там присутствовали все члены "Боьшой семерки", а также члены БРИКС, за исключением России, а также - Саудовская Аравия. При этом Китай отказался от приглашения Киева, считая, что такая инициатива "обречнна на провал".

Лавров заявил, что дискуссия о ядерной войне началась из-за слов политиков Запада.

Фото и видео: МИД России