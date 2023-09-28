Глава МИД РФ рассказал об исторических связях Москвы и Тбилиси.

В России по-настоящему любят грузинский народ, как и все народы Закавказья. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС. Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущей проекта о возможности восстановления дипломатических отношений между двумя странами в каком-то ближайшем будущем. Спикер из МИД РФ напомнил о том, что эти контакты разрывала не Москва, а режим бывшего президента в Тбилиси Михаила Саакашвили.

....Который поднял руку при поощрении США на собственных граждан, на осетин, которых он считал своими гражданами, поднял руку на миротворцев. И когда получил достойный ответ, он стал компенсировать свой полный провал антироссийскими действиями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат из России добавил, что в стране никогда не относились негативно к грузинскому народу, так как граждане РФ любят его по-настоящему. В МИД РФ подчеркнули, что в истории государства и Советского Союза, культуре, науке и искусстве грузины находятся на особом положении.

Лавров заявил о расширении Россией и Грузией географии рейсов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС