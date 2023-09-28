Лавров заявил о расширении Россией и Грузией географии рейсов

Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве между Москвой и Тбилиси.

Связи между Москвой и Тбилиси успешно развиваются, а стороны расширяют географию и количество пассажирских рейсов и наращивают взаимный товарооборот. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС. Дипломат напомнил о том, что сейчас в России популярными становятся традиционные грузинские товары. В качестве примера он привел экспорт вина и Боржоми.

Введение теперь на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан, и установление воздушного сообщения, конечно, делают наши связи гораздо более удобными, гораздо более комфортными. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о готовности России договариваться по Украине "с учетом реалий на земле".

Фото и видео: МИД России