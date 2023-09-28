Лавров заявил о готовности России договариваться по Украине "с учетом реалий на земле"

В МИД РФ объяснили, как могут пройти переговоры с Киевом.

Москва готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов российской безопасности. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС. Дипломат уточнил, что позиция Кремля и МИД остается в силе. Речь идет о договоре при учете той ситуации, которая фиксируется в зоне проведения специальной военной операции. В МИД РФ прихвали также ориентироваться на национальные интересы РФ.

Мы готовы договариваться с учетом недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что именно Запад разрушил территориальную целостность Украины.

Фото и видео: Telegram / ТАСС