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Лавров заявил, что именно Запад разрушил территориальную целостность Украины

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Глава МИД РФ напомнил о том, что минские соглашения были проигнорированы.

Именно западные страны разрушили территориальную целостность Украины, когда признались в том, что не собирались выполнять минские соглашения. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС.

Когда в открытую соавторы Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат рассказал ведущей проекта о том, что бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, бывший французский президент Франсуа Олланд и экс-лидер Украины Петр Порошенко в прошлом году публично заявили о том, что минские договоренности служили тому, чтобы выиграть время для киевского режима с целью пополнения военных арсеналов. Сергей Лавров пояснил, что если бы минские соглашения были реализованы, то сейчас территориальная целостность Украины была бы обеспечена. Этот пункт был указан в договоре: территориальная целостность страны восстанавливается при предоставлении особого статуса Донбассу - Луганской и Донецкой народным республикам.

Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: запад, мид, минские соглашения, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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