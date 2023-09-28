Лавров заявил, что именно Запад разрушил территориальную целостность Украины

Глава МИД РФ напомнил о том, что минские соглашения были проигнорированы.

Именно западные страны разрушили территориальную целостность Украины, когда признались в том, что не собирались выполнять минские соглашения. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС.

Когда в открытую соавторы Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат рассказал ведущей проекта о том, что бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, бывший французский президент Франсуа Олланд и экс-лидер Украины Петр Порошенко в прошлом году публично заявили о том, что минские договоренности служили тому, чтобы выиграть время для киевского режима с целью пополнения военных арсеналов. Сергей Лавров пояснил, что если бы минские соглашения были реализованы, то сейчас территориальная целостность Украины была бы обеспечена. Этот пункт был указан в договоре: территориальная целостность страны восстанавливается при предоставлении особого статуса Донбассу - Луганской и Донецкой народным республикам.

Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими.

Фото и видео: Telegram / ТАСС