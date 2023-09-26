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Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

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Глава МИД РФ оценил позицию Хельсинки по отношению к Москве.

В Москве назвали официальное заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из Туниса Набилем Аммаром.  Дипломат прокомментировал  для СМИ высказывание иностранки Элины Валтонен  в интервью The Washington Post о том, что западные санкции нацелены, в том числе, на простых россиян. Он обвинил власти в Хельсинки в том, что страна выдвигает себя в передовики антироссийской кампании коллективного Запада

Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ будет добиваться возобновления прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

Фото и видео: МИД России

Теги: the washington post, мид, санкции, сергей лавров, финляндия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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