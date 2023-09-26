Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

Глава МИД РФ оценил позицию Хельсинки по отношению к Москве.

В Москве назвали официальное заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из Туниса Набилем Аммаром. Дипломат прокомментировал для СМИ высказывание иностранки Элины Валтонен в интервью The Washington Post о том, что западные санкции нацелены, в том числе, на простых россиян. Он обвинил власти в Хельсинки в том, что страна выдвигает себя в передовики антироссийской кампании коллективного Запада

Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ будет добиваться возобновления прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

Фото и видео: МИД России