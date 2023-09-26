  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
139
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: РФ будет добиваться возобновления прямых переговоров между Израилем и Палестиной

0 0

Глава МИД РФ оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Москва продолжит добиваться возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем,так как речь идет о единственном возможном пути для выполнения решений Всемирном организации по Ближнему Востоку. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из Туниса Набилем Аммаром. 

Мы будем продолжать добиваться возобновления прямых палестино-израильских переговоров. Это единственный путь к тому, чтобы выполнить имеющиеся решения ООН.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, израиль, мид, набиль аммар, оон, палестина, тунис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии