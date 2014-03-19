Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна

Сергей Лавров оценил сотрудничество с Тунисом по линии Минсельхоза РФ.

Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российской зерновой продукции. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из Туниса Набилем Аммаром. Глава МИД РФ заметил, что в рамках рабочей встречи поднимался вопрос перспектив экспорта и закупок.

Первая партия была уже доставлена. В составе делегации господина министра есть глава тунисской зерновой компании, который в эти дни проводит переговоры в министерстве сельского хозяйства России об условиях дальнейших поставок. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия не станет уговаривать Зеленского начать переговоры.

Фото и видео: МИД России