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Лавров: Россия не станет уговаривать Зеленского начать переговоры
Сегодня, 8:48
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Лавров: Россия не станет уговаривать Зеленского начать переговоры

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Глава МИД подчеркнул, что президенту Украины "давать какие-то ангажементы никто не собирается".

Россия не станет уговаривать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, украинский лидер пока не отменил указ о запрете переговоров с Москвой. Лавров подчеркнул, что Зеленскому "давать какие-то ангажементы никто не собирается". Он также подчеркнул, что так называемая "формула Зеленского" нереализуема. Также глава МИД добавил, что Россия делает выводы, что никто не хочет показать понимание происходящего на Украине. 

Ранее Лавров заявил, что США создают новые военные союзы на Востоке.

Фото: МИД России

Теги: владимир зеленский, мид россии, переговоры, президент украины, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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