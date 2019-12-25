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Лавров: США создают новые военные союзы на Востоке
Сегодня, 10:47
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Лавров: США создают новые военные союзы на Востоке

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По его словам, Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы.

США создают новые военные союзы на Востоке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитических дебатов на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS. Лавров отметил, что американские власти подтягивают  участников к практической кооперации с НАТО с целью внедрить свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

Опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1991 года.

Фото: МИД России

Теги: восток, мид россии, сергей лавров, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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