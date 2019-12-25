Лавров: США создают новые военные союзы на Востоке

По его словам, Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы.

США создают новые военные союзы на Востоке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитических дебатов на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS. Лавров отметил, что американские власти подтягивают участников к практической кооперации с НАТО с целью внедрить свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

Опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1991 года.

Фото: МИД России