Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1991 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости, в которой отмечается уважение прав нацменьшинств. Он также напомнил о Декларации о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой отмечается, что правительства стран должны уважать принцип самоопределения народов.
У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что США управляют войной против России на Украине.
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