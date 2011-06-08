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Лавров: Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1991 года

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По его словам, целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот.

Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1991 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости, в которой отмечается уважение прав нацменьшинств. Он также напомнил о Декларации о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой отмечается, что правительства стран должны уважать принцип самоопределения народов.

У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что США управляют войной против России на Украине.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: мид россии, сергей лавров, украина, целостность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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