Лавров: США управляют войной против России на Украине

США управляют войной против России на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Глава российской дипломатии прокомментировал возможное решение Вашингтона поставить Киеву дальнобойные ракеты. По словам Лаврова, происходит то, к чему Украину готовили долгие годы. Он уточнил, что США собирались украинскими руками и телами вести борьбу против России.
Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников – они ведут против нас войну.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что Запад пытается жульничеством перетянуть страны мира на свои позиции по Украине.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все