Лавров: США управляют войной против России на Украине

Глава МИД прокомментировал возможное решение Вашингтона поставить Киеву дальнобойные ракеты.

США управляют войной против России на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава российской дипломатии прокомментировал возможное решение Вашингтона поставить Киеву дальнобойные ракеты. По словам Лаврова, происходит то, к чему Украину готовили долгие годы. Он уточнил, что США собирались украинскими руками и телами вести борьбу против России.

Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников – они ведут против нас войну. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается жульничеством перетянуть страны мира на свои позиции по Украине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН