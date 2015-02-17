Лавров: Запад пытается жульничеством перетянуть страны мира на свои позиции по Украине

Глава МИД РФ оценил работу Запада по "формуле мира".

Страны коллективного Запада прямым жульничеством пытаются перетянуть страны глобального большинства в сторону поддержки "формулы мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Он публично выступил в ходе "круглого стола" по ситуации вокруг Украины. Дипломат полагает, что расчет связан с наивными и неискушенными людьми, которые не знают не только о принципах дипломатии, но и даже нормальном общению между взрослыми людьми.

Затащить в абсолютно нереалистичную, русофобскую, ультимативную затею нормальные страны, а потом прикрываться именем этих нормальных стран, говорить: "Вы знаете, у нас растет поддержка и в странах Азии, Африки и Латинской Америки". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад уже долгие месяцы говорит миру о том, что эта "формула мира" является единственной основой для смирных переговоров.

Лавров заявил о готовности РФ встретиться с посланником Ватикана по Украине.

Фото и видео: МИД России