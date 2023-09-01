Лавров заявил, что курс Запада против нового миропорядка вызовет новую конфронтацию

Глава МИД РФ оценил неостановимость процесса становления многополярности.

Курс стран коллективного Запада, нацеленный против формирования многополярного мироустройства, будет чреват дополнительными конфронтационными ситуациями на планете. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул участникам мероприятия, что на формирование многополярного мироустройства уйдет достаточно продолжительный период, однако такой процесс является объективным и неостановимым.

Курс Запада, который сейчас нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет только дополнительные конфронтационный ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: по итогам саммита РФ - Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии.

Фото и видео: МИД России