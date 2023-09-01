Лавров заявил, что курс Запада против нового миропорядка вызовет новую конфронтацию

Курс стран коллективного Запада, нацеленный против формирования многополярного мироустройства, будет чреват дополнительными конфронтационными ситуациями на планете. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул участникам мероприятия, что на формирование многополярного мироустройства уйдет достаточно продолжительный период, однако такой процесс является объективным и неостановимым.
Курс Запада, который сейчас нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет только дополнительные конфронтационный ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: по итогам саммита РФ - Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии.
Фото и видео: МИД России
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