  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:25
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров заявил, что курс Запада против нового миропорядка вызовет новую конфронтацию

0 0

Глава МИД РФ оценил неостановимость процесса становления многополярности.

Курс стран коллективного Запада, нацеленный против формирования многополярного мироустройства, будет чреват дополнительными конфронтационными ситуациями на планете. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул участникам мероприятия, что на формирование многополярного мироустройства уйдет достаточно продолжительный период, однако такой процесс является объективным и неостановимым.

Курс Запада, который сейчас нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет только дополнительные конфронтационный ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: по итогам саммита РФ - Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мид, многополярность, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии