Лавров: по итогам саммита РФ - Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии

Глава МИД РФ рассказал о том, что практическое взаимодействие между странами будет продолжаться.

По результатам международного саммита в Петербурге "РФ - Африка" сейчас готовится перечень поручений и бизнес-миссии. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Очень хорошие результаты, сейчас они воплощаются в жизнь. Готовится перечень конкретных поручений президента, готовятся несколько миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления практического взаимодействия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: СВО придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире.

Фото и видео: МИД России