  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:11
94
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: по итогам саммита РФ - Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии

0 0

Глава МИД РФ рассказал о том, что практическое взаимодействие между странами будет продолжаться.

По результатам международного саммита в Петербурге "РФ - Африка" сейчас  готовится перечень поручений и бизнес-миссии. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. 

Очень хорошие результаты, сейчас они воплощаются в жизнь. Готовится перечень конкретных поручений президента, готовятся несколько  миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления практического взаимодействия.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: СВО придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, бизнес, мгимо, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии