Лавров: по итогам саммита РФ - Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии

По результатам международного саммита в Петербурге "РФ - Африка" сейчас готовится перечень поручений и бизнес-миссии. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.
Очень хорошие результаты, сейчас они воплощаются в жизнь. Готовится перечень конкретных поручений президента, готовятся несколько миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления практического взаимодействия.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: СВО придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире.
Фото и видео: МИД России
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