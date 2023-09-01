Лавров: СВО придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире

Глава МИД РФ оценил слова Эмманюэля Макрона о Глобальном Юге.

Российская специальная военная операция на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил, что говорит об определенном импульсе мирового движения, которое и так вызревало в сообществе.

Страны глобального Юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт обратил внимание участников мероприятия на официальное заявление французского президента Эмманюэля Макрона после саммита БРИКС о том, что "глобальный Юг не хочет полагаться только на Запад и становится все более и более самостоятельным". Сергей Лавров заметил, что миру лучше признать этот факт поздно, чем никогда подобные заявления вообще не делать.

Лавров 1 сентября выступит перед студентами МГИМО и в гимназии имени Примакова.

Фото и видео: МИД России