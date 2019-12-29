Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Москва не будет поощрять диалог с боевиками на Ближнем ВОстоке.

Сергей Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии и Ливии быть не должно. Об этом сообщили журналисты из "Политики сегодня". Глава ведомства придерживается такого же мнения относительно военных конфликтов на всем Ближнем Востоке. Москва выступает за налаживание диалога между политическими силами.

В Кремле надеются, что все стороны проявят друг к другу уважение. Игрокам необходимо уважать территориальную целостность государств и суверенитет. Поощрять боевиков, которые подняли голову после "арабской весны" 2011 года, РФ не будет.

Ранее президента Монголии изолировали на 14 дней после возвращения из Китая.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English