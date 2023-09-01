Лавров заявил, что Россия не имеет желания "угробить" доллар

Глава МИД РФ оценил политику США в финансовой сфере.

Москва не имеет желания "угробить" американский доллар, но власти США сами перестают обеспечивать его роль на геополитической арене, которая для всех ранее была приемлема. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат добавил, что наша страна будет развивать отношения исключительно с теми, кто готов этим заниматься на условиях равноправия и поиска честного баланса национальных интересов.

Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров заявил, что курс Запада против нового миропорядка вызовет новую конфронтацию.

Фото и видео: МИД России