Лавров заявил, что Россия ценит подход Турции по Украине

Глава МИД РФ рассказал о соблюдении Анкарой международных обязательств.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия ценит и уважает подход Турции по Украине. Такое заявление чиновник сделал во время открывающего мероприятия, перед рабочей встречей с иностранным коллегой Мевлютом Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что подходы Москвы и Анкары не совпадают.

…Ситуация на Украине и необходимость ее скорейшего урегулирования. Мы относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, стараясь объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Также министр заметил, что российская сторона ценит ответственный подход Анкары к выполнению международных обязательств по конвенции Монтрё. Кроме обстановки на Украине Лавров и Чавушоглу обменяются позициями по Сирии, Ливии, Афганистану, Закавказью.

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Фото и видео: МИД России