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Лавров заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве с Алжиром
Сегодня, 13:10
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lesjasap

Лавров заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве с Алжиром

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Страны будут развивать сотрудничество по многим направлениям.

Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Алжиром. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал во время переговоров с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом.

Мы заинтересованы в том, чтобы согласовывать новые конкретные проекты в экономической, инвестиционной, гуманитарной, образовательной сферах

Сергей Лавров, глава МИД России

Российский министр добавил, что с Алжиром у Москвы сложились добрые, взаимоуважительные и дружеские отношения стратегического партнерства. Стороны также будут развивать проекты, связанные с оборонным взаимодействием.

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Теги: алжир, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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