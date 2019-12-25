Лавров заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве с Алжиром

Страны будут развивать сотрудничество по многим направлениям.

Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Алжиром. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал во время переговоров с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом.

Мы заинтересованы в том, чтобы согласовывать новые конкретные проекты в экономической, инвестиционной, гуманитарной, образовательной сферах Сергей Лавров, глава МИД России

Российский министр добавил, что с Алжиром у Москвы сложились добрые, взаимоуважительные и дружеские отношения стратегического партнерства. Стороны также будут развивать проекты, связанные с оборонным взаимодействием.

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