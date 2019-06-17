Лавров затронул с Кулебой тему возможности переговоров лидеров РФ и Украины

Глава МИД РФ уточнил, что президент всегда готов к обсуждениям проблем.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что затронул с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье тему возможности переговоров лидеров РФ и Украины. Такое заявление чиновник сделал по завершении трехсторонней встречи, в которой также принимал участие министра по иностранным делам Мевлют Чавушоглу.

Путин никогда не отказывается от контактов, мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя…для того чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил прессе о том, что за предыдущие годы официальные власти Украины регулярном стремятся организовывать встречи, однако, эти мероприятия всегда направлены на невыполнение своих международных обязательств. В частности, российская сторона напоминала об этом еще в декабре 2019 года. Тогда в Париже состоялся саммит "нормандского формата", по результат которого все адресованные Киеву решения не были выполнены.

Лавров: Россия не будет уговаривать Европу купить нефть и газ.

Фото и видео: МИД России