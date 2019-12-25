Лавров: Россия не будет уговаривать Европу купить нефть и газ

Глава МИД РФ объяснил, что у РФ есть и другие рынки сбыта.

Если Европа перестанет покупать нефть и газ, то российская сторона не будет ее уговаривать. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами в Анталье сделал российский министр по внешней политике Сергей Лавров. Чиновник выступил по завершению переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, он подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать…Захотят они чем-то заменить? Ради бога! У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что российский вице-премьер Александр Новак объяснил прессе, что отказ от отечественной нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка, а также вызовет сильный всплеск цен до 300 долларов за баррель.

Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину.

Фото и видео: МИД России