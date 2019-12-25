Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину

Глава МИД РФ уточнил, что РФ добивается нейтралитета Киева по вступлению в военный альянс.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, какой Москва хочет видеть Украину. Соответствующее заявление чиновник сделал перед журналистами на итоговой пресс-конференции в Анталье, собранной после переговоров с коллегой Дмитрием Кулебой. Министр по иностранным делам уточнил, что в РФ не хотят милитаризации соседнего государства, а надеются, что власти страны откажутся от запрета на использование русского языка и культуры.

Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию…Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр напомнил прессе о том, что ранее Владимир Путин неоднократно говорил о требовании по безопасности, связанном с нерасширением НАТО на Восточный фланг. При этом РФ не хочет навязывать украинскому народу, а готова обсуждать гарантии.

Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях ситуацией с роддомом в Мариуполе.

Фото и видео: МИД России