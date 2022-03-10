Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях ситуацией с роддомом в Мариуполе

Глава МИД РФ рассказал о том, что здание захватили националисты.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях ситуацией с роддомом в украинском городе Мариуполе. Чиновник ответил на вопрос, заданный журналистами на пресс-конференции, собранной в Анталье по завершению общения Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По словам министра из РФ, данный объект инфраструктуры (роддом) давно является базой для членов экстремистского движения. В настоящее время там нет пациентов или сотрудников. Министр подчеркнул, что представители "Азова" разогнали местных рожениц, медсестер и другой обслуживающий персонал учреждения.

Не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых "зверств", которые "чинят российские ВС". На заседании СБ ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров добавил, что данные были предоставлены общественности около трех дней назад, поэтому уже сейчас можно делать выводы относительно того, как фактами манипулируют во всем мире. Чиновник с сожалением отметил, что сторона, связанная с объективным представлением ситуации, не пользуется особым вниманием.

Лавров: заявления о похищении Россией людей на Украине являются очередным фейком.

"Азов" - радикальное, националистическое, экстремистское и террористическое движение, деятельность которого запрещена в РФ.

Фото и видео: МИД России