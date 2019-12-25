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Лавров: заявления о похищении Россией людей на Украине являются очередным фейком
Сегодня, 14:02
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Лавров: заявления о похищении Россией людей на Украине являются очередным фейком

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Глава МИД РФ рассказал о том, что в СМИ сейчас много недостоверной информации.

Утверждения о похищении российской стороной людей с территории Украины являются очередным фейком. Такое мнение на пресс-конференции с журналистами в Анталье высказал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник заметил, что в настоящее время СМИ наводнены такими лживыми сведениями. Брифинг чиновника состоялся по завершению общения с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Вы сказали, это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации в целом.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил прессе, что не был в курсе истории, про якобы существующее похищение одного из местных депутатов. Такие данные Лавров представил в качестве ответа на вопрос украинского издания о якобы похищении парламентария запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой.

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, похищение человека, сергей лавров, фей-ньюс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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